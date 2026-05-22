Fine vita in Campania Trapanese deposita proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito

Un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge riguardante il fine vita. La proposta chiede di stabilire procedure specifiche per il suicidio medicalmente assistito e di garantire un trattamento uniforme da parte delle ASL. Inoltre, prevede che le prestazioni siano coperte dal Servizio sanitario regionale. La proposta mira a regolamentare questa materia, senza avanzare commenti o valutazioni personali.

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Il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere M5S chiede procedure chiare, presa in carico uniforme da parte delle Asl e prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.. “Ho depositato, in Consiglio regionale, una proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, per disciplinare in Campania le modalità organizzative con cui il Servizio sanitario regionale è chiamato a dare attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale”, dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luca Trapanese. La proposta di legge, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, con il supporto tecnico dell’Avv. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Fine vita in Campania, Trapanese deposita proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Nuove richieste di suicidio assistito”, riparte il dibattito sul fine vita. Cappato: “Stop alla legge”Milano, 13 marzo 2026 – “La decisione della Gip di Milano crea un precedente fondamentale che va ora tenuto in considerazione dal Parlamento... Suicidio medicamento assistito, prosegue l'iter della proposta di legge regionaleProsegue in Umbria l'iter della proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. RICORDI DI UNA VITA FA Negli anni ’80 l’intrattenimento aveva un sapore completamente diverso. Non era solo guardare qualcosa. Era un rito collettivo. Un’attesa. Un appuntamento quasi sacro del fine settimana. Il sabato sera, c’era il viaggio verso il vide x.com Campania, proposta di legge sul fine vitaHo depositato, in Consiglio regionale, una proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, per disciplinare in Campania le modalità organizzative con cui il Servizio sanitario regionale è chia ... irpinia24.it Vita, malattia, diritti: in Campania nasce un Osservatorio sulla curaLa sedia a rotelle di mia moglie, malata di Sla, è come il mantello di Harry Potter. L’immagine, affidata alla testimonianza di Alfredo Ramondini e di sua moglie Silvia Righezzi, scomparsa nel 2023, ... avvenire.it