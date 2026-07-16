in fabbrica e a scuola per prevenire

Il progetto 'Conoscere per Amare' ha portato l'associazione nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di prevenire comportamenti violenti e promuovere il rispetto. La formazione si concentra su temi come la violenza di genere, le relazioni affettive e gli stereotipi, coinvolgendo anche i luoghi di lavoro. La strategia si basa sul lavoro di Cadom, che mira a sensibilizzare i giovani attraverso percorsi educativi e formativi.

Strategica nel lavoro di Cadom la formazione dei giovani al rispetto. Il progetto ’Conoscere per Amare’ ha consolidato la presenza dell’associazione negli istituti scolastici del territorio, affrontando i temi della violenza di genere, delle relazioni affettive, degli stereotipi e del rispetto reciproco. Nel 2025 i progetti di prevenzione nelle scuole hanno raggiunto circa mille studenti, sensibilizzando inoltre oltre 1.800 ragazzi. Sono state realizzate 120 ore di interventi in 40 classi, con il coinvolgimento di 45 docenti referenti e tutor. Gli interventi sono stati realizzati nei periodi gennaio–aprile e ottobre–dicembre, attraverso attività costruite su misura per le diverse realtà scolastiche, con un approccio partecipativo e relazionale che mette al centro il confronto, l’ascolto e la responsabilizzazione dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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