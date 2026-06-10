Scuola e IA | 200 milioni per formare i docenti e prevenire i rischi

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro per la formazione dei docenti sull’uso dell’intelligenza artificiale. La cifra servirà a preparare gli insegnanti all’integrazione di assistenti virtuali nella didattica e a prevenire eventuali rischi etici legati a questa tecnologia. L’obiettivo è aggiornare le competenze degli insegnanti e affrontare le implicazioni di un’educazione sempre più digitale.

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Come cambierà la didattica con l'introduzione degli assistenti virtuali?. Quali rischi etici dovranno imparare a gestire i nuovi docenti?. Perché la matematica diventerà il fulcro della rivoluzione digitale scolastica?. Chi beneficerà dell'alfabetizzazione digitale nei percorsi per adulti?.? In Breve 100 milioni per la didattica STEM e 100 milioni per la prevenzione rischi. Sperimentazione assistenti virtuali già attiva in Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia. Espansione sperimentazione in Campania per ventimila ragazzi nel prossimo anno. Inclusione Cpia e ITS per alfabetizzazione digitale degli adulti. Duecento milioni di euro per l’intelligenza artificiale nella scuola: il piano di Valditara per la formazione dei docenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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