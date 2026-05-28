Educazione all’affettività e rispetto a scuola per prevenire la violenza sulle donne | a Milano il progetto con Fiorella Mannoia

A Milano, gli studenti della scuola media Mauri hanno partecipato a un progetto sull’educazione all’affettività e al rispetto, con la partecipazione della cantante Fiorella Mannoia. La mattina, i ragazzi hanno discusso apertamente sui modi di gestire i sentimenti durante la crescita. L’iniziativa mira a prevenire la violenza sulle donne attraverso incontri di sensibilizzazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del progetto o sui risultati ottenuti.

Come si gestiscono i sentimenti quando si sta crescendo? I ragazzi della scuola media Mauri di Milano ne hanno discusso apertamente stamattina. 28 maggio. Come riportato dall’agenzia ANSA, l’occasione è nata dal progetto “Tok Tok – Chi è?”, che ha portato in classe per un giorno figure note come la conduttrice radiofonica Marisa Passera e Fiorella Mannoia. Per affrontare argomenti delicati con i più giovani, serve prima di tutto creare un clima di totale fiducia. Ne è convinta Fiorella Mannoia, che ha partecipato all’incontro nel ruolo di presidente onoraria per la Fondazione Una Nessuna Centomila. L’artista romana ha chiarito il suo punto di vista: “Quando si sentono a loro agio i ragazzi parlano e fanno domande. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La responsabilità politica nella mancata prevenzione della violenza maschile sulle donne (2/12/2025)

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