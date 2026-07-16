In Digger Tom Cruise indossa un orologio da 90.000 euro mentre mangia cibo per gatti

Da gqitalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Cruise è stato visto indossare un orologio del valore di 90.000 euro mentre mangiava cibo per gatti sul set di Digger.

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Tom Cruise, ancora una volta, riesce a sorprendere. Non per un salto nel vuoto o un inseguimento impossibile, ma per un gesto che nessuno avrebbe mai immaginato: mangiare cibo per gatti mentre indossa un Vacheron Constantin. È la prima immagine che ci accoglie nel trailer di Digger, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, una commedia drammatica dove Tom Cruise interpreta Digger Rockwell, eccentrico magnate del petrolio deciso a riparare l’apocalisse ecologica causata dalla sua stessa azienda. Nel trailer lo vediamo truccato da anziano, in pigiama, sdraiato a letto con il suo gatto bianco tra le braccia. Canticchia «Assaggia solo un po’ per papà» e, con una naturalezza disarmante, assaggia lui stesso le crocchette. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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