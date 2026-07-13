Fuori ora il trailer di Digger. Tom Cruise si trasforma in un eccentrico miliardario che affronta un eco-disastro nella commedia assurda di Alejandro G. Iñárritu. Diamo uno sguardo al trailer ufficiale e alla sinossi ufficiale del film. Film che probabilmente sarà destinato alla premiere al festival del cinema di Venezia. Il trailer e la sinossi. Tom Cruise ha dovuto scavare in profondità per il suo ultimo ruolo da protagonista – gioco di parole. “Non ho mai avuto qualcosa che potesse sfidarmi in questo modo, e nemmeno Alejandro”, ha detto Cruise, a proposito di recitare in Digger, la commedia nera del regista due volte premio Oscar Alejandro González Iñárritu ( Birdman, The Revenant ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Digger’: fuori l’attesissimo trailer del misterioso film con Tom Cruise diretto da Alejandro G. Iñárritu

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