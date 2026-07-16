In arrivo il picco della terza ondata di calore
Tra oggi e venerdì 17 luglio, le temperature in molte zone d’Italia supereranno i 40 gradi. Si prevede il picco della terza ondata di calore dell’estate, con i valori più elevati raggiunti durante questo periodo. Le temperature resteranno elevate per diversi giorni, creando condizioni di grande caldo in tutta la penisola.
La terza ondata di calore dell’estate raggiungerà il suo momento più intenso tra oggi e venerdì 17 luglio, con temperature vicine o superiori ai 40 gradi in molte zone d’Italia. Quindici città sono state indicate con il bollino rosso, mentre al Nord il caldo è accompagnato da temporali violenti che hanno già provocato danni, allagamenti e almeno una vittima. Le città interessate dal livello massimo di allerta per il caldo sono Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Nelle ultime ore le temperature hanno già sfiorato i 40 gradi, ma secondo le previsioni la fase più critica deve ancora arrivare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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