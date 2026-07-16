in arrivo il picco della terza ondata di calore

La terza ondata di calore dell’estate raggiungerà il suo momento più intenso tra oggi e venerdì 17 luglio, con temperature vicine o superiori ai 40 gradi in molte zone d’Italia. Quindici città sono state indicate con il bollino rosso, mentre al Nord il caldo è accompagnato da temporali violenti che hanno già provocato danni, allagamenti e almeno una vittima. Le città interessate dal livello massimo di allerta per il caldo sono Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Nelle ultime ore le temperature hanno già sfiorato i 40 gradi, ma secondo le previsioni la fase più critica deve ancora arrivare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Caldo africano in arrivo: temperature fino a 39°C e durata sorprendente

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