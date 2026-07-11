in arrivo la terza ondata di calore ma prima temporali al centro nord

Prima dell'arrivo della terza ondata di calore, sono previsti temporali sparsi nelle regioni del Nord e del Centro Italia. Le perturbazioni interesseranno principalmente le aree settentrionali e centrali, con fenomeni temporaleschi che si intensificheranno nel corso della giornata. La situazione meteorologica è soggetta a aggiornamenti, ma al momento si segnalano piogge e rovesci temporanei prima che le temperature aumentino in modo consistente.

Prima dell'ondata di caldo sull'Italia sono previsti temporali sparsi al Nord e al Centro. A cominciare dalla parte settentrionale del nostro Paese - spiega il servizio Meteo dell’Aeronautica militare che guarda alle prossime 18-24 ore - è previsto un tempo generalmente nuvoloso su tutte le regioni con residui rovesci su Alpi occidentali, Trentino Alto Adige e Veneto settentrionale. Poi questi fenomeni tenderanno a esaurirsi e saranno accompagnati da cielo sereno su tutti i settori, fino alla mattina. Nelle ore centrali è atteso lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi, pre-Alpi e Appennino ligure-emiliano, in estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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CALDO AFRICANO IN ARRIVO PER LA PRIMA VOLTA DA INIZIO ESTATE

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