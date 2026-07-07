In arrivo la terza ondata di calore l' Oms avverte | Altre settimane letali in Europa

Da gazzettadelsud.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia è prevista una terza ondata di caldo africano, con temperature massime che raggiungeranno fino a 39 gradi in Val Padana da mercoledì. Entro il weekend, si prevedono 40 gradi a Oristano e 39 in Puglia e Toscana. L'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato che le ondate di calore continuano a causare un aumento di decessi in Europa.

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E’ in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell’anno: da mercoledì, infatti, secondo iLMeteo.it, sono previsti fino a 39 gradi in Val Padana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l’Oms avverte: «altre settimane letali potrebbero attendere l’Europa». Terza ondata di caldo africano: temperature fino a 40 gradi nel weekend «La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico - ha affermato il direttore generale dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge - In Portogallo e nel sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43 gradi questa settimana. Francia e Benelux si preparano a un’altra ondata di calore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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