L’IMT, un grande consorzio delle Marche, si impegna a sostenere le aziende locali. Michele Bernetti, presidente dell’istituto, spiega che il loro ruolo è promuovere le eccellenze della regione attraverso azioni di tutela e supporto. Bernetti ricopre anche il ruolo di coordinatore dell’IMT, che si pone come punto di riferimento per le imprese associate. La loro attività si concentra sulla protezione e valorizzazione dei prodotti e delle realtà produttive marchigiane.

Michele Bernetti (nella foto), presidente dell’ Istituto marchigiano di tutela (Imt), qual è la vostra attività? "Siamo un super consorzio e io sono il coordinatore. ‘Super’ inteso proprio come prefisso latino: siamo al di sopra degli altri consorzi che le singole denominazioni hanno. In sostanza, è come se fossimo una federazione che raccoglie le denominazione delle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Fermo. Il super consorzio dal punto di vista istituzionale ha il compito di tutelare le denominazioni, sia per quanto riguarda gli obblighi di legge e i protocolli di produzione, sia per il rispetto del marchio qualora venisse usurpato da parte di terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imt, protezione comune: "Al fianco delle aziende. Così promuoviamo le nostre eccellenze"

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