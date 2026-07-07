Sostegno all’economia reale | Noi al fianco delle aziende

Il settore delle imprese si aspetta maggiore supporto dal sistema bancario, in particolare attraverso il credito. Mariaelena Gasparroni, responsabile del Corporate Banking presso BNL BNP Paribas, ha dichiarato che le aziende cercano strumenti finanziari più accessibili e sostegni concreti. Le richieste principali riguardano linee di credito più semplici e rapide, per far fronte alle esigenze di liquidità e investimenti. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito.

Il credito e le imprese. Cosa si attende il tessuto produttivo da una banca? Mariaelena Gasparroni, Head of Corporate Banking BNL BNP Paribas. Quali sono le sfide che le imprese stanno affrontando e come le supportate? " Le imprese italiane affrontano un contesto macroeconomico e geopolitico molto delicato e in evoluzione, insieme alla necessità di accelerare la trasformazione digitale e quella energetica. Il nostro ruolo è accompagnare gli imprenditori nei momenti di discontinuità e lungo i loro percorsi di sviluppo, mettendo a disposizione competenze specialistiche, conoscenza dei territori e la forza di un gruppo attivo in 64 Paesi. I nostri esperti, 300 responsabili di relazione e 200 specialisti di prodotto, affiancano oggi oltre 30mila grandi e medie aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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