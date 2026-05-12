La Sicilia al Tutto food di Milano con 44 aziende Sammartino | Al fianco delle eccellenze

La Sicilia dell'agroalimentare sbarca alla manifestazione "Tutto Food" in corso alla Fiera di Rho-Milano fino al 14 maggio. Sono 44 le aziende che rappresenteranno l'isola, dieci in più dello scorso anno. L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, ha inaugurato ieri il padiglione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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