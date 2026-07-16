Importuna e rapina un anziano in un supermercato ad Arezzo riconosciuto grazie al braccialetto ospedaliero
Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di aver rapinato e importunato un anziano in un supermercato. La polizia ha identificato il sospetto grazie al braccialetto ospedaliero che indossava. L’indagine ha portato all’arresto per rapina e estorsione aggravata. L’episodio si è verificato all’interno del negozio, dove il soggetto ha minacciato e preso di mira l’anziano.
Un arresto per rapina ed estorsione aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Arezzo. Un uomo di 40 anni, residente a Firenze, è stato individuato e fermato dopo aver aggredito un anziano all’interno di un centro commerciale, costringendolo a consegnare denaro in cambio della restituzione del telefono cellulare sottrattogli con la forza. La ricostruzione dei fatti di Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata del 17 giugno 2026, quando personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, insieme agli agenti della Squadra Mobile, è intervenuto presso un centro commerciale della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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