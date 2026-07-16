importuna e rapina un anziano in un supermercato ad arezzo riconosciuto grazie al braccialetto ospedaliero

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di aver rapinato e importunato un anziano in un supermercato. La polizia ha identificato il sospetto grazie al braccialetto ospedaliero che indossava. L’indagine ha portato all’arresto per rapina e estorsione aggravata. L’episodio si è verificato all’interno del negozio, dove il soggetto ha minacciato e preso di mira l’anziano.