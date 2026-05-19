Un uomo di 27 anni, ricercato per rapina, si era rifugiato sul litorale romano. È stato individuato e arrestato nelle scorse ore ad Arezzo, dove si era trasferito dopo aver lasciato Roma. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine locale, che avevano ricevuto informazioni sulla presenza dell’uomo nella zona. Il 27enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli lo scorso aprile. Ora si trova nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori provvedimenti.

Arezzo, 19 maggio 2026 – È terminata sul litorale romano la fuga di un c ileno di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli, lo scorso aprile, per il reato di rapina. L'uomo è stato rintracciato dai falchi della polizia di Stato capitolina in compagnia di un connazionale, anche lui ricercato per furto. Le indagini sono scattate quando il 27enne ha fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi ad Arezzo. Grazie all'incrocio tra gli spostamenti del suo veicolo e del suo cellulare, gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo a Ostia. Così, lungo la via del Mare, i falchi hanno intercettato l'auto sospetta e l'hanno fermata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roma: ricercati per rapina si rifugiano ad Arezzo, arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ricercato per rapina, era nascosto ad Arezzo. Incastrato dalle celle telefonicheErano ricercati sul litorale romano: uno latitante per rapina e l'altro ricercato per un furto.

Leggi anche: Roma, rapina con coltello: arrestati due somali

Ostia, arrestati due latitanti cileni per rapina e furto: intercettati sulla via del MareSi tratta di un 27enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli lo scorso aprile per rapina e di un connazionale di 34 anni ricercato per furto ... roma.corriere.it

Blitz a Ostia, arrestati due cileni ricercati per rapina e furtiPer entrambi è quindi scattato l'arresto. Sono ora associati alle case circondariali di Regina Coeli e di Rebibbia. italpress.com