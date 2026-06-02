Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato a meno di un chilometro dalla moglie, violando l’obbligo imposto dal giudice di mantenere una distanza di almeno un chilometro. La polizia ha intercettato il soggetto grazie ai dati raccolti dal braccialetto elettronico, che monitora gli spostamenti. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

L’ordine del giudice era chiaro: mantenere obbligatoriamente una distanza di almeno un chilometro dalla moglie. Ma il destinatario del provvedimento, ormai in corso da quasi un paio d’anni, non ha voluto saperne di rispettare l’ordinanza, finendo così in stato di arresto, in attesa di nuove disposizioni dell’autorità giudiziaria. E’ accaduto l’altra sera a Reggiolo, in un ristorante dove la donna (parte lesa in una vicenda di presunti maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ) si trovata per una cena scolastica, con altri genitori, con docenti e con i figli minorenni. Neppure l’utilizzo del braccialetto elettronico ha fatto desistere l’uomo, un 41enne di origine straniera abitante a Novellara, deciso ad avvicinarsi alla moglie, dalla quale però doveva restare a distanza, così come dai luoghi da lei solitamente frequentati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato grazie al braccialetto

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Officer Finds Blunt: Exit The Vehicle Now

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