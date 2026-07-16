Impianto sportivo rinnovato | la pista di atletica torna gratuita

La pista di atletica del nuovo centro sportivo di viale King sarà aperta senza costi. Dopo le proteste dei cittadini, l’amministrazione ha deciso di eliminare il biglietto d’ingresso. Ora chi desidera correre o camminare può accedere liberamente all’area, che comprende anche le zone di pertinenza del complesso. La decisione riguarda tutti gli utenti, senza restrizioni di età o livello di attività fisica.

Dietrofront della giunta, dopo le accese proteste dei cittadini: l’ accesso alla pista di atletica e alle aree di pertinenza del rinnovato polisportivo di viale King sarà gratuito per chiunque voglia correre o camminare. Nessuna tessera ne’ assicurazione. Basterà la registrazione all’ingresso. L’impianto del liceo scientifico da Vinci sarà gestito da un soggetto esterno per l’utilizzo pomeridiano e serale ("da agosto" spiegano dal Comune). "Sarà gratuito – spiegano dalla giunta - l’accesso alla pista di atletica e alle aree di pertinenza del rinnovato polisportivo che il Comune darà in gestione per l’utilizzo nel pomeriggio e la sera, tenuto conto che la mattina sarà a servizio del Liceo da Vinci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuova pista di atletica, dopo 6 anni

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