Latina apre l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico | area fitness e pista già fruibili

A Latina, l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico ha aperto ufficialmente le sue strutture. Da questa mattina, l’area dedicata al fitness e la pista sono disponibili per l’uso. La riapertura segna il ritorno alla piena funzionalità di uno spazio frequentato da atleti e cittadini. Le strutture sono state messe a disposizione dopo lavori di ristrutturazione e adeguamento. La gestione dell’impianto ha comunicato che i servizi sono accessibili secondo gli orari stabiliti.

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Latina, 21 maggio 2026 – L’impianto sportivo Vincenzo D’Amico, da oggi, è aperto. Questa mattina, infatti, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato hanno consegnato le chiavi a Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, che nei giorni scorsi ha sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune di Latina. Si occuperà dell’apertura e della chiusura dell’area, oltre che della piccola cura, fino all’aggiudicazione del bando di gara per otto anni. Presenti, questa mattina, anche il presidente della commissione Sport Claudio Di Matteo e la consigliera Floriana Coletta. Gli orari. L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lazio. un centro sportivo di Latina per Vincenzo D'Amico Pista di jogging e area fitness outdoor, Cecere presenta il progettoNicola Cecere, candidato sindaco della lista civica "Capodrise Libera", presenta uno degli interventi concreti del suo programma elettorale: la... Impianto Vincenzo D’Amico di Latina, firmato il patto di collaborazione per l'apertura e la fruibilità latinaquotidiano.it/impianto-vince… #Latina #Sport #VincenzoDAmico #NuovaLatina #ComuneDiLatina #AndreaChiarato #ImpiantiSportivi #Benessere #PistaAtl x.com Latina, pubblicata la gara per la gestione dell’impianto sportivo Vincenzo D’AmicoIl Comune di Latina ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico, struttura realizzata con fondi Pnrr e destinata a diventare uno de ... radioluna.it Impianto Vincenzo D’Amico di Latina, firmato il patto di collaborazione per l’apertura e la fruibilitàLatina, firmato un patto di collaborazione per garantire apertura, chiusura e cura dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico in attesa della concessione definitiva ... latinaquotidiano.it