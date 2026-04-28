Dopo aver concluso la sua carriera agonistica, attraendo l’attenzione di molti, Allyson Felix ha deciso di tornare a competere. La campionessa olimpica si prepara ora a tornare in pista con l’obiettivo di partecipare ai Giochi di Los Angeles nel 2028. La sua decisione arriva dopo anni di successi e riconoscimenti nel mondo dell’atletica leggera, segnando così un nuovo capitolo nel suo percorso sportivo.

Certe storie non finiscono davvero mai. E quella di Allyson Felix, la regina dell’atletica olimpica, sembra pronta a scrivere un altro capitolo che profuma di leggenda. La velocista statunitense, undici medaglie ai Giochi — sette d’oro — ha deciso di rimettersi le scarpe e tornare in pista. L’obiettivo? Uno solo, gigantesco: Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un traguardo che, se raggiunto, la vedrebbe in gara a 42 anni, in casa, davanti al suo pubblico. Non è un ritorno qualsiasi, ma una chiamata emotiva difficile da ignorare. Felix lo ha raccontato senza filtri in un’intervista a Time: Los Angeles non è solo una città, è il punto di partenza di tutto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Allyson Felix torna in pista con il sogno di Los Angeles 2028

Notizie correlate

Allyson Felix sfida il tempo: il sogno del ritorno a Los Angeles 2028? Cosa sapere L'atletica Allyson Felix annuncia il rientro agonistico per i Giochi di Los Angeles 2028.

Taylor Phinney torna a gareggiare dopo sette anni. Obiettivo la pista per Los Angeles 2028Nel 2012 aveva vinto la prima tappa del Giro d’Italia andando a vestire anche la Maglia Rosa.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Allyson Felix, che storia! La 40enne americana torna a fare atletica: obiettivo LA 2028; Allyson Felix vuole tornare a correre con l’obiettivo Los Angeles; Allyson Felix verso il ritorno a 41 anni; Atletica: Allyson Felix, torno in pista per partecipare a Los Angeles 2028.

Atletica, Allyson Felix torna in pista con il sogno di Los Angeles 2028Certe storie non finiscono davvero mai. E quella di Allyson Felix, la regina dell’atletica olimpica, sembra pronta a scrivere un altro capitolo che ... oasport.it

Allyson Felix torna in pista: obiettivo Los Angeles 2028 per la pluricampionessaAllyson Felix è universalmente riconosciuta come una delle più grandi velociste di tutti i tempi. La sua bacheca vanta un impressionante numero di undici medaglie olimpiche, un record che la rende ... it.blastingnews.com