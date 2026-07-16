Un uomo ha sollevato la moto in aria e poi è fuggito a tutta velocità davanti alla polizia. Dopo un inseguimento, è stato fermato. L’uomo ha dichiarato di aver agito per divertimento. L’episodio si è verificato in una strada di Milano. La polizia ha fermato il motociclista e ha avviato le procedure del caso.

Milano, 16 luglio 2026 – Impennare e fuggire a forte velocità: una mossa decisamente poco intelligente e fata (per di più) di fronte alle forze dell’ordine. Il tutto è successo in piena notte a Milano, in viale Monte Ceneri, che si trova nella zona nord del capoluogo meneghino. Cosa è successo. Era piena notte, poco prima delle 4. Stando a quanto emerso un uomo, in sella a una motocicletta, ha incrociato la Polizia (la Volante del Commissariato Bonola) e ha pensato bene di impennare la moto e allontanarsi a tutta velocità. Bloccato dopo un inseguimento. Il centauro, un 45enne con alle spalle svariati precedenti, è stato quindi inseguito, bloccato e denunciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Impenna davanti alla Polizia e poi fugge in moto ad alta velocità, bloccato dopo inseguimento: “Volevo solo divertirmi un po’”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

Notizie e thread social correlati

Fuga ad alta velocità a Sirignano: arrestato dopo inseguimentoUn uomo di 52 anni è stato arrestato a Sirignano dopo un inseguimento in auto tra le strade del centro.

Fuga ad alta velocità tra Ladispoli e Cerveteri: arrestato dopo l’inseguimentoUn inseguimento si è concluso con l’arresto di un uomo dopo una fuga ad alta velocità tra Ladispoli e Cerveteri.