Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sirignano dopo un inseguimento in auto tra le strade del centro. La fuga, avviata con manovre pericolose, si è conclusa con l’arresto per resistenza. Durante il tentativo di fermarlo, il conducente ha tentato di scappare, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Sirignano, inseguimento tra le strade del centro: arrestato un 52enne per resistenza dopo fuga pericolosa in auto. Sirignano, inseguimento nel centro abitato. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Sirignano, in provincia di Avellino, dove un uomo è stato arrestato al termine di un inseguimento ad alta velocità tra le strade del centro abitato. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, impegnati in un servizio di controllo del territorio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. La fuga e le manovre pericolose. Secondo quanto ricostruito, il 52enne, già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia e ha proseguito la marcia a velocità sostenuta, mettendo a rischio la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fuga ad alta velocità a Sirignano: arrestato dopo inseguimento

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FUGGONO ALL'ALT DEI CARABINIERI: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA | 13/04/2026

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