Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Liguria e Calabria
Per l’anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per le immissioni in ruolo dei docenti. La ripartizione dei posti è stata comunicata, con alcune rettifiche relative alle regioni Liguria e Calabria. Sono state pubblicate le modalità operative per la distribuzione delle assunzioni, gli avvisi pubblici e i turni di nomina. La procedura riguarda le diverse classi di concorso e le modalità di selezione.
Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Liguria e Calabria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso [rettifica Calabria e Puglia]
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso [rettifica Sicilia e Sardegna]
Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni. Pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione; USR Lazio. Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: avvio operazioni e disponibilità sedi; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Scuola, a che punto sono le assunzioni dei docenti per il 2026-2027?.
turno 4 Lombardia e turni vari Marche.: proseguono le immissioni in ruolo docenti 2026/27 facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: pubblicato avviso UST Siena per assegnazione provincia e turno scelta sede. Consulta tutti i dettagli e la documentazione ufficiale sul nostro sito: tinyurl.com/6ktj88na #Scuola #CISLScuola #Siena #Docenti2026 x.com
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: procedure al viaEntrano nella fase operativa le immissioni in ruolo dei docenti 2026/27. Dopo la definizione del contingente nazionale, gli Uffici ... dailyexpress.it
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco le istruzioni ufficiali del Ministero [ALLEGATO A]Prima di avviare le nuove operazioni di reclutamento, gli Uffici devono assegnare la sede ai vincitori di concorso non abilitati già individuati su provincia. Se al momento della firma del contratto i ... orizzontescuola.it