Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso rettifica Liguria e Calabria

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per le immissioni in ruolo dei docenti. La ripartizione dei posti è stata comunicata, con alcune rettifiche relative alle regioni Liguria e Calabria. Sono state pubblicate le modalità operative per la distribuzione delle assunzioni, gli avvisi pubblici e i turni di nomina. La procedura riguarda le diverse classi di concorso e le modalità di selezione.