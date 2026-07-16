Il week-end al cinema | arriva Odissea di Christopher Nolan
Nel fine settimana, nelle sale italiane, debutta il film “Odissea” di Christopher Nolan. La pellicola è stata distribuita giovedì 16 luglio e vede nel cast Matt Damon, che interpreta il ruolo di Ulisse. La produzione di Nolan si presenta come un nuovo adattamento cinematografico della figura mitologica, con una narrazione che si svolge sui grandi schermi.
Arriva al cinema “Odissea”. Il film, diretto da Christopher Nolan, approda nelle sale giovedì 16 luglio e nel cast annovera Matt Damon nei panni di Ulisse. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Minions & Monsters”, “Toy Story 5”, “Disclosure Day”, “La casa – Il rogo del male”, “L’hangar rosso”, “Election Day”, “Backrooms – Everything must go edition”, “Il mondo oltre” e “Michael”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 16 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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