Odissea | Christopher Nolan come ricevere il poster e i gadget ufficiali nei cinema

L’attesa sta per finire e il conto alla rovescia per il debutto cinematografico più importante della stagione estiva è ormai agli sgoccioli. Giovedì 16 luglio uscirà finalmente nelle sale italiane Odissea (titolo originale The Odyssey), il tredicesimo e attesissimo lungometraggio del regista premio Oscar Christopher Nolan. Girato interamente con tecnologie IMAX di nuova generazione per esaltare le ambientazioni mediterranee e la monumentalità del poema omerico, il kolossal si appresta a invadere i cinema italiani. Per celebrare l’evento, il circuito UCI Cinemas ha annunciato una ricca nuova serie di iniziative speciali, concorsi e regali esclusivi pensati per tutti gli spettatori che sceglieranno di vivere il viaggio di Ulisse sul grande schermo durante il primo, attesissimo fine settimana di programmazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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Stasera su Noos, il programma di Alberto Angela, ci saranno come ospiti il regista Christopher Nolan e l'attore Matt Damon che parleranno dell'Odissea e del film. Magari vi fate un'idea più chiara e non rompete il cazzo su un film che ancora deve uscire. x.com

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Christopher Nolan: Batman mi ha preparato alle irrilevanti polemiche su l'OdisseaA pochi giorni dall'uscita nelle sale di Odissea, Christopher Nolan si dice tutt'altro che preoccupato dalle polemiche che hanno accompagnato il film fin dall'annuncio del cast. multiplayer.it

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