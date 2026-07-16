Il volto bello di Rozzano nel centro estivo | Doniamo un’estate che resti nel cuore

Notizia in breve

Un centro estivo a Rozzano ha coinvolto bambini e giovani in attività educative e ricreative, con l’obiettivo di regalare un’estate significativa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi bambini, accompagnati da volontari e operatori, che hanno organizzato giochi, laboratori e momenti di socializzazione. L’obiettivo dichiarato è creare ricordi positivi e favorire l’inclusione tra i partecipanti. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse realtà del territorio.