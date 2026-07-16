Il volto bello di Rozzano nel centro estivo | Doniamo un’estate che resti nel cuore

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro estivo a Rozzano ha coinvolto bambini e giovani in attività educative e ricreative, con l’obiettivo di regalare un’estate significativa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi bambini, accompagnati da volontari e operatori, che hanno organizzato giochi, laboratori e momenti di socializzazione. L’obiettivo dichiarato è creare ricordi positivi e favorire l’inclusione tra i partecipanti. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse realtà del territorio.

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C’è una Rozzano che ogni giorno sceglie di raccontarsi attraverso i sorrisi dei bambini, l’impegno dei giovani e la forza delle esperienze condivise. È quella che prende vita al “ Summer Musical Camp “ del Cinema Teatro Fellini, dove una squadra composta da una ventina di ragazze e ragazzi dello staff anima il centro estivo trasformandolo in un luogo di crescita, inclusione e divertimento. Tra laboratori creativi, canto, danza, recitazione, giochi, inglese, scenografia, sartoria, cucina, gite, baby dance e il mini musical con piscina, il campus è molto più di un semplice centro estivo: è un laboratorio di comunità che restituisce ai più piccoli un’estate ricca di emozioni e ai giovani educatori l’opportunità di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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