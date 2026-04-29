A Firenze, Piazza dell’Unità Italiana sta per essere trasformata. I lavori inizieranno nel 2027 e dureranno circa un anno, coinvolgendo la riqualificazione di aree verdi e spazi d’ombra nel centro cittadino. Attualmente, la piazza è attraversata rapidamente tra la stazione e il Duomo, ma tra poco potrebbe cambiare volto con importanti interventi di riqualificazione.

Firenze, 29 aprile 2026 – Oggi è soprattutto un punto di passaggio, attraversato in fretta tra la stazione e il Duomo. Domani potrebbe diventare un luogo dove fermarsi, sedersi all’ombra e vivere la città. Piazza dell’Unità Italiana si prepara a cambiare pelle con un intervento di riqualificazione destinato a ridisegnarne funzioni e identità. I lavori, dal valore di circa 1,77 milioni di euro, dovrebbero partire all’inizio del 2027 e andare avanti per un anno. La fotografia attuale è quella di uno spazio centrale ma poco riconoscibile: traffico dominante, sosta spesso disordinata e pochi elementi capaci di invitare alla permanenza (senza dimenticare che è anche una delle isole di calore del centro storico, con le temperature che in estate superano abbondantemente i 45 gradi).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza dell’Unità Italiana cambia volto. Ombra e verde nel cuore della città. I cantieri al via nel 2027 per un anno

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