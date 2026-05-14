Le gambe cedettero all’improvviso e Tillio si accasciò, come un eroe greco, quando il cielo si fa scuro e la battaglia per un attimo tace. Questa storia comincia dalla fine. Attilio Ferraris detto Tillio, che negli almanacchi è certificato come Ferraris IV, aveva 43 anni quando venne tradito dal cuore mentre stava seguendo la traccia di un pallone, come aveva fatto tante volte nella sua vita. Era l’8 maggio 1947, la Seconda Guerra Mondiale era finita due anni prima. Tillio stava giocando una partita tra vecchie glorie, a Montecatini. Prima di entrare in campo, con passo da bersaglieri che hanno gli ex giocatori, al momento di cambiarsi negli spogliatoi, aveva scherzato con i compagni di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donne, debiti, il bacio nel derby e quel cuore enorme che sul più bello tradì Tillio, detto "Er più"

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