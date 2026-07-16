Dopo il comizio di un leader di un partito politico, un giornalista è stato aggredito da membri dello staff di un generale. L’inviato di un podcast ha raccontato di aver tentato di chiedere chiarimenti sul divieto di partecipazione ai suoi eventi, quando è stato colpito. Un video mostra l’istante dell’aggressione, avvenuta al termine dell’intervento pubblico. Nessun dettaglio aggiuntivo sui responsabili o sulle conseguenze dell’accaduto.

Il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco, inviato di Fedez e Mr. Marra, accusa lo staff del generale Roberto Vannacci di averlo aggredito. "Al termine del comizio del leader di Futuro Nazionale, ho provato a chiedere spiegazioni in merito al divieto di partecipazione ai suoi eventi che mi ha imposto. Il Generale ha replicato dicendo che sono 'maleducato'" Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video dell'aggressione all'evento di Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILITANTE del partito di VANNACCI prende a pugni un uomo

Notizie e thread social correlati

"Aggredito all'evento di Vannacci": il video dell'inviato di Fedez e Mr MarraDurante un evento con il generale a Civitanova, il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco è stato aggredito dallo staff presente.

Intralcia il traffico, militante di Futuro Nazionale lo getta a terra e lo prende a pugni. L’aggressione shock dell’imprenditore pro-Vannacci – Il videoUn uomo è stato aggredito in strada a San Benedetto del Tronto, mentre si trovava fermo sulle strisce pedonali e ostacolava il traffico.

Temi più discussi: Aggredito dallo staff di Vannacci: la denuncia dell’inviato di Fedez. Il generale sul caso Barboni: Giudicheranno gli inquirenti; Il migrante picchiato denuncia Barboni. Vannacci: Violenza ingiustificata; Militante del partito di Vannacci prende a pugni un uomo che bloccava il traffico e posta il video sui social; Vannacci contro Barboni: Sono contro la violenza non giustificata da esigenze di difesa.

Intralcia il traffico, militante di Futuro Nazionale lo getta a terra e lo prende a pugni. L’aggressione shock dell’imprenditore pro-Vannacci – Il video x.com

Giuseppe Barboni critica la presa di distanza di Vannacci dopo il video dell'aggressione a San BenedettoCon Vannacci non ci siamo sentiti. Ho letto che ha preso le distanze. Mi spiace e sbalordisce, forse non ha visto bene il video. Dico ... msn.com

Il video dell'aggressione di Giuseppe Barboni, di Futuro Nazionale, a un migrante in strada a San Benedetto del Tronto: Bloccava il trafficoUn uomo è fermo in mezzo alla strada, sulle strisce, a San Benedetto del Tronto. Discute con un autista: sembra intralciare il traffico. Nei pressi c’è un militante di Futuro Nazionale (partito di Van ... msn.com