Aggredito all' evento di Vannacci | il video dell' inviato di Fedez e Mr Marra
Durante un evento con il generale a Civitanova, il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco è stato aggredito dallo staff presente. Secondo quanto riferito, gli sono state strappate di mano la videocamera e l’hanno lanciata a terra. Nonostante l’incidente, sono state comunque acquisite le immagini dell’accaduto.
Il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco accusa lo staff del generale oggi a Civitanova: "Mi hanno strappato la videocamera di mano e lanciata a terra, ma abbiamo le immagini" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GENERALE VANNACCI SENZA FILTRI risponde alle DOMANDE dei miei follower
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