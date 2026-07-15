Aggredito all' evento di Vannacci | il video dell' inviato di Fedez e Mr Marra

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento con il generale a Civitanova, il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco è stato aggredito dallo staff presente. Secondo quanto riferito, gli sono state strappate di mano la videocamera e l’hanno lanciata a terra. Nonostante l’incidente, sono state comunque acquisite le immagini dell’accaduto.

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Il giornalista di Pulp Podcast Ivan Grieco accusa lo staff del generale oggi a Civitanova: "Mi hanno strappato la videocamera di mano e lanciata a terra, ma abbiamo le immagini" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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