Intralcia il traffico militante di Futuro Nazionale lo getta a terra e lo prende a pugni L’aggressione shock dell’imprenditore pro-Vannacci – Il video

Un uomo è stato aggredito in strada a San Benedetto del Tronto, mentre si trovava fermo sulle strisce pedonali e ostacolava il traffico. Un militante di un movimento di estrema destra lo ha trascinato a terra e gli ha sferrato dei pugni. La scena è stata ripresa in un video che mostra l'aggressione.

Un uomo è stato aggredito in strada a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dopo una discussione nata mentre si trovava fermo sulle strisce pedonali e stava intralciando il traffico. Autore dell’aggressione è Giuseppe Barboni, imprenditore iscritto a Futuro Nazionale, vicino al generale Roberto Vannacci, che dopo un acceso confronto ha colpito l’uomo con pugni al volto, ha scaraventato via una bicicletta e lo ha gettato sul marciapiede. La scena è stata ripresa e diffusa sui social dallo stesso Giuseppe Barboni. L’aggressione. Nel video si vede inizialmente l’uomo discutere con un automobilista. Poco dopo interviene Barboni, che scaraventa via una bicicletta presente sulla carreggiata e inizia una lite con il passante. 🔗 Leggi su Open.online

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