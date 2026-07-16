Il vecchio marchio va all’asta
Il marchio storico di una città sarà messo all’asta per 24 ore, diventando un lotto disponibile all’offerta. La vendita riguarda un simbolo locale che ha rappresentato emozioni e identità per molti anni. L’asta si svolgerà in un’unica giornata, senza ulteriori dettagli su modalità o condizioni di partecipazione. L’obiettivo è vendere il marchio al miglior offerente in un’operazione che coinvolge il patrimonio simbolico e commerciale della zona.
C’è un pezzo di storia cittadina che, per 24 ore, smetterà di essere un patrimonio di sole emozioni per diventare un lotto da aggiudicare al miglior offerente. I marchi d’impresa figurativi con la denominazione ’Rimini Football Club’ vanno infatti all’asta sul portale delle vendite giudiziarie, sotto l’egida del Tribunale di Rimini. La gara telematica, con un prezzo base fissato a 25.000 euro (circa 32.000 euro calcolando oneri e Iva) e un’offerta minima d’ingresso di 18.750 euro, si consumerà in un soffio: dalle 12 di giovedì 30 luglio alle 12 di venerdì 31. Non si tratta di una semplice vendita di beni immateriali, ma del recupero del cuore pulsante della tifoseria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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