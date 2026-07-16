Il vecchio marchio va all’asta

Notizia in breve

Il marchio storico di una città sarà messo all’asta per 24 ore, diventando un lotto disponibile all’offerta. La vendita riguarda un simbolo locale che ha rappresentato emozioni e identità per molti anni. L’asta si svolgerà in un’unica giornata, senza ulteriori dettagli su modalità o condizioni di partecipazione. L’obiettivo è vendere il marchio al miglior offerente in un’operazione che coinvolge il patrimonio simbolico e commerciale della zona.