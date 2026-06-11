Via all’asta per il marchio della Ternana Fusione c’è l’appuntamento dal notaio

È iniziata l’asta per il marchio della Ternana. Il direttore sportivo e il presidente-patron della squadra di calcio a 5 parteciperanno subito al club, che si prepara a ripartire dalla Serie D con il supporto di Stefano Bandecchi. La fusione tra le due società si concretizzerà con un appuntamento dal notaio. La procedura riguarda il trasferimento del marchio e la creazione di un nuovo assetto societario.

Il direttore sportivo Carlo Mammarella e Francesco Emanuele Tonel, presidente-patron della Ternana Futsal, faranno immediatamente parte del club che si prepara a ripartire dalla Serie D sulla spinta di Stefano Bandecchi. A livello di organigramma, i suddetti due nomi sono per ora quelli certi. Per l’ingresso in società di Franco Fedeli che potrebbe divenirne il presidente e di Roberto Felleca (o almeno di uno dei due) si dovrà attendere una fase successiva, comunque a tutti gli effetti in vista della stagione sportiva. E’ anche da vedere se a Giuseppe Mangiarano sarà assegnato l’incarico di direttore generale come alcune voci ipotizzavano un paio di settimane fa, oppure se egli manterrà esclusivamente l’incarico di amministratore unico della Stadium S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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