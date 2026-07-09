Oggi il marchio della Spal viene messo all’asta. L’asta si svolge presso l’Istituto Vendite srl di via del Lavoro alle 10. Il Comune ha presentato un’offerta di 395mila euro. Potrebbero esserci più di un soggetto interessato a partecipare, anche se non si prevedono colpi di scena. Alla vendita sono stati messi all’asta loghi, simboli e il marchio storico della squadra.

Gli occhi dei tifosi della Spal oggi sono puntati sull’Istituto Vendite srl di via del Lavoro, dove alle 10 verranno messi all’asta loghi e simboli della Spal, e soprattutto il glorioso marchio. Né la proprietà uscente, né quella che sta per prendere possesso della società di via Copparo, avrebbero intenzione di partecipare. Quindi lo scenario più probabile – o quantomeno quello auspicato dal popolo biancazzurro – è che l’ovetto finisca nelle mani del Comune di Ferrara, che presenterà un’offerta da 395mila euro. L’amministrazione comunale è uscita allo scoperto lo scorso 16 giugno, formalizzando la propria manifestazione di interesse all’acquisto del marchio e dei trofei storici della società, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non dovrebbero esserci colpi di scena, ma non si può escludere la possibilità che uno o più soggetti si presentino con lo stesso obiettivo. Oggi il marchio va ufficialmente all’asta. Il Comune ha pronta l’offerta da 395mila euro

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