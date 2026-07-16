Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Lombarda dei Giornalisti contro l’agenzia di stampa LaPresse. La denuncia, basata sull’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, accusava l’agenzia di comportamenti antisindacali. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sul motivo del rigetto.

Il Tribunale di Milano in data odierna ha rigettato il ricorso ex articolo 28 SL con il quale l’ Associazione Lombarda dei Giornalisti aveva denunciato l’agenzia di stampa LaPresse per condotta antisindacale. Il giudice ha mandato assolta l’agenzia di stampa, assistita dagli avvocati Angelo Zambelli e Barbara Grasselli, ritenendo che non fosse stato antisindacale consentire a una stagista di proseguire la propria attività formativa in occasione di una giornata di sciopero. L’attività formativa di una tirocinante, motiva il tribunale milanese, non può essere considerata crumiraggio, tantomeno esterno, atteso il fatto che la giovane praticante non poteva essere considerata una lavoratrice subordinata, tantomeno una giornalista, e il tirocinio era iniziato ben prima della giornata di sciopero indetta per il 16 aprile scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lapresse.it - Il Tribunale di Milano rigetta il ricorso per condotta antisindacale contro LaPresse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tribunale di Milano, verdetto anticipato in aula: Roia dispone il cambio dei giudici

Notizie e thread social correlati

Crotone, condotta antisindacale: il Tribunale dà ragione al Nursing Up contro l’AspIl Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha emesso un decreto il 15 maggio 2026 in favore di un’organizzazione sindacale contro l’Asp locale.

Usl Valle d’Aosta: il Tribunale condanna la condotta antisindacaleIl Tribunale ha condannato l’Usl Valle d’Aosta per comportamento antisindacale, stabilendo che l’ente ha ostacolato la partecipazione dei sindacati...

Temi più discussi: Credito inesistente: per il Tribunale di Milano la cessione resta valida; TIM, INWIT prende atto dell'ordinanza del Tribunale di Milano e avvia il giudizio di merito; Composizione negoziata: il Tribunale di Milano chiarisce quando confermare le misure protettive e quali effetti operano automaticamente; Chiusura ex Ilva, tribunale Milano prende tempo.

FASTWEB * INWIT: RESPINTO DAL TRIBUNALE DI MILANO IL RICORSO CAUTELARE, CONFERMATA LA VALIDITÀ DELLA DISDETTA DEL CONTRATTO DI SERVIZI x.com

Inwit, il tribunale respinge la sospensione d’urgenza sul recesso di TimIl Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso cautelare presentato da Inwit che chiedeva di sospendere in via d’urgenza, in base all’articolo 700 del codice di procedura civile, il recesso dal ... affaritaliani.it

Inchiesta Urbanistica Milano, tutti assolti per la Torre di via StresaIl Tribunale di Milano ha assolto perché il fatto non costituisce reato tutti gli 8 costruttori, gli architetti, dirigenti e funzionari del Comune di ... lapresse.it