Il Tribunale ha condannato l’Usl Valle d’Aosta per comportamento antisindacale, stabilendo che l’ente ha ostacolato la partecipazione dei sindacati alle decisioni riguardanti il personale sanitario. La sentenza si riferisce a pratiche che hanno limitato l’accesso dei rappresentanti sindacali ai momenti di confronto con l’amministrazione. Non sono state indicate modifiche immediate alla gestione del personale, ma la decisione potrebbe influenzare il modo in cui le relazioni sindacali si svolgeranno in futuro.

? Cosa scoprirai Cosa ha impedito ai sindacati di partecipare alle decisioni aziendali?. Come cambierà la gestione del personale sanitario dopo questa sentenza?. Perché il giudice ha ordinato l'eliminazione degli effetti della gestione precedente?. Chi dovrà ora garantire il ripristino del dialogo con i lavoratori?.? In Breve Cgil e Uil hanno contestato l'esclusione dalla contrattazione decentrata presso l'ente sanitario.. L'Usl deve affiggere la sentenza sulle bacheche aziendali per informare i lavoratori.. La sentenza impone il ripristino del confronto sistematico per la sanità valdostana.. Il provvedimento annulla la gestione unilaterale delle decisioni organizzative dell'azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usl Valle d’Aosta: il Tribunale condanna la condotta antisindacale

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