Il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha emesso un decreto il 15 maggio 2026 in favore di un’organizzazione sindacale contro l’Asp locale. La decisione riguarda un’accusa di condotta antisindacale e si basa su un procedimento avviato dalla parte ricorrente. La sentenza ha riconosciuto le richieste presentate dall’organizzazione sindacale, accogliendo integralmente le contestazioni mosse contro l’ente pubblico. La vicenda si inserisce in un contesto di azioni legali legate ai rapporti tra lavoratori e amministrazioni pubbliche.

Il Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro, con decreto del 15 maggio 2026, ha accolto integralmente il ricorso promosso dal sindacato Nursing Up contro l’Asp di Crotone, riconoscendo la natura antisindacale della condotta tenuta dall’Azienda sanitaria in merito al diniego di spazi idonei per lo svolgimento delle assemblee. La decisione del giudice Il giudice del lavoro ha stabilito che l’Asp non ha garantito un locale realmente idoneo allo svolgimento delle assemblee sindacali, ledendo il diritto sancito dalla Costituzione e dall’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Azienda di cessare la condotta antisindacale e di mettere a disposizione un locale adeguato per le riunioni dei lavoratori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crotone, condotta antisindacale: il Tribunale dà ragione al Nursing Up contro l’Asp

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