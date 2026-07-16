Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione

Notizia in breve

È stato diffuso un video che mostra un uomo di colore che si appoggia alle scale mobili, impedendo il passaggio alle persone in fila in una stazione o centro commerciale a Monaco, in Germania. La clip è stata interpretata da alcuni come un esempio di comportamento scorretto, alimentando accuse di disinformazione sull’immigrazione. Non sono stati forniti dettagli sul contesto o sull’identità dell’uomo. La diffusione del video ha suscitato reazioni di vario tipo sui social media.