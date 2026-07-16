Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione
È stato diffuso un video che mostra un uomo di colore che si appoggia alle scale mobili, impedendo il passaggio alle persone in fila in una stazione o centro commerciale a Monaco, in Germania. La clip è stata interpretata da alcuni come un esempio di comportamento scorretto, alimentando accuse di disinformazione sull’immigrazione. Non sono stati forniti dettagli sul contesto o sull’identità dell’uomo. La diffusione del video ha suscitato reazioni di vario tipo sui social media.
Circola un video che mostra un uomo di colore bloccare le persone in fila sulle scale mobili di una stazione o centro commerciale di Monaco, in Germania. Nella clip è stato sovrapposto il testo «Monaco: immigrante nega il passo sulle scale mobili. Indignazione sui social». Oltre al testo, non c’è nessun elemento che consenta di identificare la nazionalità o l’eventuale status migratorio della persona ripresa, mentre il comportamento mostrato corrisponde a un trend documentato e diffuso su TikTok praticato da persone di ogni provenienza, in più paesi. La parola “immigrante” non ha nessuna base nel video. Nel contenuto non compare nulla (voce, documento, contesto originale) che indichi la nazionalità, l’origine o l’eventuale status migratorio dell’uomo ripreso. 🔗 Leggi su Open.online
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