Il tour nazionale arriva nelle Marche Un viaggio per l’Italia all’insegna del gusto

Il tour nazionale di Moroni Agrofutura, dedicato al futuro e al gusto, arriva nelle Marche. La manifestazione, iniziata a Bologna il 26 e 27 giugno, si sposta nella regione per continuare il suo percorso. La tappa nelle Marche segue le prime date del festival, che ha coinvolto il centro storico della città emiliana. La manifestazione si concentra su eventi e iniziative legate al settore agricolo e alimentare.

Moroni Agrofutura riparte. Il festival dedicato al domani continua il proprio tour nazionale partito dalla prima tappa di Bologna, che il 26 e il 27 giugno ha animato il centro storico. Dopo il successo della prima edizione, insomma, il festival dell’agricoltura del futuro torna con il suo viaggio lungo tutta l’Italia, promosso dalle testate Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Dopo Bologna, la kermesse arriva oggi a Pesaro con il ‘Carlino Day’ – che unisce Agrofutura e la mostra ‘Occhi sulla storia’ per i 140 anni del giornale – in programma a Palazzo Ducale: le altre tappe saranno Perugia, Cremona e Firenze. Un appuntamento dedicato ai protagonisti dell’agroalimentare, alle innovazioni del settore, alle eccellenze del territorio e alle sfide che attendono l’agricoltura del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ITINERARIO DI 3 GIORNI NELLE MARCHE

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