Il nuovo gusto pera e barbabietola arriva a Milano | assaggi gratis all' insegna del beauty all' Arco della Pace
A Milano, per una settimana, è possibile provare un nuovo gusto di gelato alla pera e barbabietola, offerto gratuitamente all'Arco della Pace. L'iniziativa combina il piacere del sapore con un richiamo al mondo del beauty. La promozione permette ai cittadini di gustare questa novità senza costi, creando un evento che unisce dolcezza e benessere.
Bellezza e gusto. Una contaminazione che a Milano, per una settimana, diventa un gusto di gelato. Da assaggiare, gratis. Dal 18 al 24 maggio, il brand di cosmetica Merit personalizza gli spazi della gelateria Gusto17 in via Luigi Cagnola 10, a due passi dall'Arco della Pace. L'iniziativa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dolce in Strada arriva a Quarto: 3 giorni all’insegna del gusto
Braciere olimpico, ultimi giorni per assistere allo show gratis dalle 19 alle 23 all’Arco della Pace: fino a quando?Milano, 12 marzo 2026 – Ultimi giorni per assistere allo spettacolo del braciere olimpico all’Arco della Pace, il mini-show gratuito in programma...
Si parla di: Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire subito; Brunch Milano: 70 posti senza rivali per il weekend.