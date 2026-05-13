Il nuovo gusto pera e barbabietola arriva a Milano | assaggi gratis all' insegna del beauty all' Arco della Pace

A Milano, per una settimana, è possibile provare un nuovo gusto di gelato alla pera e barbabietola, offerto gratuitamente all'Arco della Pace. L'iniziativa combina il piacere del sapore con un richiamo al mondo del beauty. La promozione permette ai cittadini di gustare questa novità senza costi, creando un evento che unisce dolcezza e benessere.

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