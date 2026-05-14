Awed Dadda e Dose nelle Marche | il tour dei podcast arriva nei teatri

Tre date del tour dei podcast si svolgeranno nei teatri delle Marche, coinvolgendo i creator più noti nel settore. Durante gli eventi, i partecipanti avranno la possibilità di vedere dal vivo alcuni tra i momenti più discussi delle trasmissioni e di ascoltare contenuti esclusivi. Inoltre, sarà possibile assistere alla trasformazione dei messaggi anonimi inviati dal pubblico in parti di uno spettacolo teatrale, creando un collegamento diretto tra ascoltatori e performer. Le date sono state annunciate e i biglietti sono disponibili online.

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? Punti chiave Dove si svolgeranno esattamente le tre date del tour nelle Marche?. Come trasformeranno i messaggi anonimi degli spettatori in uno spettacolo teatrale?. Perché lo show è sconsigliato ai minori di diciotto anni?. Cosa cambierà per i teatri locali con l'arrivo di questo format?.? In Breve Date: 15 maggio Civitanova, 16 maggio Senigallia e 17 maggio Ancona.. Show basato su messaggi vocali anonimi con partecipazione di Simone Paciello, Daniel D’Addetta e Riccardo Dose.. Eventi organizzati da Best Eventi con inizio programmato per le ore 21:00.. Accesso limitato ai maggiori di 18 anni per i contenuti audaci del format.. Il tour di Esperienze D. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Awed, Dadda e Dose nelle Marche: il tour dei podcast arriva nei teatri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REAGIAMO AI TIK TOK PIÙ IMBARAZZANTI CHE AVETE REALIZZATO SU DI NOI - ASSURDO OGGI ABBIAMO PIANTO! Sullo stesso argomento Leggi anche: Le storie di Awed, Dose e Dadda. Al teatro Nuovo ’Esperienze D.M.’ Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età... Temi più discussi: Esperienze D.M. sabato 16 maggio al Teatro La Fenice; Caso Chieti ancora aperto: rinviato lo spareggio playout con la Recanatese; Giro d'Italia, tappa bulgara a Magnier. Il marchigiano Pellizzari 148esimo ma senza ritardi: farà come Cunego? Il colosso Red Bull Bora...; Le Mans, 3 moto italiane e 2 piloti di casa nostra sul podio della Sprint. Marquez cade e si frattura il piede destro. Esperienze D.M. torna a teatro: Awed, Dadda e Dose pronti a scatenare le Marche. Ecco tutte le tappeDopo il travolgente successo delle prime due edizioni, torna in tour Esperienze D.M., lo show teatrale di Awed, Dadda e Riccardo Dose che negli ultimi anni ha conquistato migliaia ... corriereadriatico.it Awed, Dose e Dadda: da idoli del web a primattori a teatro«Avere una risposta del genere a teatro non era scontato e nemmeno prevedibile», racconta Awed (ovvero Simone Paciello, due milioni di follower solo su Instagram). Se il nome non vi dice molto, fate ... corriere.it