Il Toro incorna l’Inghilterra all’ultimo respiro | Argentina in finale

L’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa con due reti di Enzo Fernández e Lautaro Martinez, entrambe create da Lionel Messi, negli ultimi minuti di gioco. La semifinale si è svolta ad Atlanta, con i campioni in carica che sono riusciti a ribaltare il risultato nel finale.

Atlanta, 16 luglio 2026 – L’Argentina supera l’Inghilterra per 2-1 e conquista la finale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta, i campioni in carica ribaltano la semifinale negli ultimi minuti grazie alle reti di Enzo Fernández e Lautaro Martinez, entrambe propiziate da Lionel Messi. La partita comincia in un clima di grande tensione. Dopo appena tre minuti un fallo su Messi provoca un parapiglia, costringendo l’arbitro a richiamare i capitani. Le due squadre si affrontano con prudenza e grande intensità, lasciando pochi spazi agli avversari. La prima occasione inglese arriva al 7’, quando Morgan Rogers trova spazio sulla destra e mette il pallone al centro, ma Mac Allister anticipa gli attaccanti e concede soltanto un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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