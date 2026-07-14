Durante i festeggiamenti di San Fermin a Pamplona, un toro ha incornato un partecipante in faccia, causando lesioni visibili. L'episodio si è verificato nel corso della tradizionale corsa dei tori, chiamata encierro, che si svolge ogni anno tra il 6 e il 14 luglio. Le immagini mostrano il momento dell'attacco, con il toro che colpisce il partecipante, senza che siano ancora stati resi noti dettagli sulle condizioni di quest'ultimo.

Tragedia sfiorata alla festa di San Fermin a Pamplona, dove ogni anno dal 6 al 14 luglio si celebra il patrono cittadino. Durante i festeggiamenti, è usanza che i tori corrano liberi per le strade verso l'arena, nel cosiddetto encierro. Una tradizione durante la quale - come si può facilmente immaginare - il rischio che qualcuno rimanga ferito è piuttosto alto. E così è successo anche quest'anno: il bilancio complessivo dell'intera edizione parla di sette feriti da cornata e 64 contusi in otto corse. In particolare, sabato 11 luglio, durante la quinta giornata della festa, un toro si è staccato dal branco e, con un corno, ha colpito un corridore al viso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pamplona, il toro lo incorna in faccia: orrore totale, immagini forti

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