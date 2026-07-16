L'Argentina ha raggiunto la finale dopo aver ribaltato il risultato contro l'Inghilterra. La squadra sudamericana ha segnato due gol nel secondo tempo, recuperando uno svantaggio iniziale. L'Inghilterra era passata in vantaggio con un gol di Gordon, ma si è poi indebolita sotto la pressione degli avversari. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1.

L'Argentina va in finale, con l'orgoglio, la rabbia, a ribaltare risultato e partita, dopo che l'Inghilterra era passata in vantaggio con Gordon per poi, sgonfiarsi, impaurita per la crescita feroce e prepotente dei campioni del mondo. Tuchel ha responsabilità chiare, la squadra si è smarrita negli uomini chiave, Bellingham e Kane, l'Argentina ha capito, nella ripresa, di poter azzannare l'avversario, costruendo tre occasioni grandissime, provocando il panico continuo. In avvio, i campioni l'avevano messa subito sulla provocazione, il loro football sucio si è manifestato con una spinta di Paredes su Bellingham al primo pallone giocabile, come un avviso di garanzia dinanzi al quale l'arbitro americano ha dimostrato i propri limiti di esperienza e di personalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il toro danza sui leoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barongan barongsai kuning

Notizie e thread social correlati

Bambino investito e ucciso dalla nonna, leoni da tastiera scatenano odio e critiche sui social. Il sindaco Durighetto: «Siate umani»Un bambino di 4 anni è stato investito e ucciso dalla nonna nel cortile di casa in via Tiveron, Zero Branco.

"Ma i testicoli dove sono?", sui social è polemica per il restauro del toro in Galleria a MilanoUn cartello bianco copre la figura di un toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, suscitando polemiche sui social.