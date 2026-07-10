Un bambino di 4 anni è stato investito e ucciso dalla nonna nel cortile di casa in via Tiveron, Zero Branco. Dopo l’incidente, sui social sono comparsi insulti e commenti offensivi rivolti alla famiglia. Il sindaco ha invitato alla compassione, chiedendo di mostrare umanità. Nessun dettaglio sui motivi dell’incidente o sulle dinamiche. La vicenda ha scatenato reazioni di rabbia e critica online, con commenti che hanno coinvolto anche i familiari della vittima.

ZERO BRANCO (TREVISO) - Critiche e offese online alla famiglia di Simone Chelaru, il bimbo investito dalla nonna sessantaduenne nel cortile di casa in via Tiveron a Zero Branco mercoledì sera. È la denuncia che arriva dall’amministrazione comunale e, in particolare, dal sindaco Luca Durighetto, mentre la comunità piange senza sosta la tragedia di un bimbo di un anno e dieci mesi morto improvvisamente sotto gli occhi dei genitori. I social, in questi giorni, sono diventati uno “sfogatoio” e un luogo di confronto virtuale, tra riferimenti razzisti, cinismo assoluto, umorismo nero e, in alcuni casi, accuse dirette non soltanto rivolte alla nonna o ai genitori, ma anche allo stesso Simone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino investito e ucciso dalla nonna, leoni da tastiera scatenano odio e critiche sui social. Il sindaco Durighetto: «Siate umani»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marotta: «Se vincessimo la Champions potrei andare in pensione. Marotta League? Sui social pieno di leoni da tastiera…»Marotta ha dichiarato che, vincendo la Champions League, potrebbe decidere di andare in pensione.

Tomba: “I social? Un disastro. Quando salta il sistema dei leoni da tastiera farò festa”Alberto Tomba ha commentato negativamente i social network, definendoli un disastro e affermando che quando il sistema crolla, farà festa.

Temi più discussi: Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedale; Sfugge alla madre, bimbo travolto e ucciso dall'auto della nonna: indagata per omicidio colposo; Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarcia; Bimbo di 18 mesi muore investito dall'auto della nonna. Le urla strazianti: L'ho ucciso.

L'ho ucciso io: tragedia a Treviso, bimbo di 18 mesi muore travolto dall'auto della nonnaTragedia famigliare nel Trevigiano, a Zero Bianco, dove una donna ha investito il nipotino facendo manovra con la macchina. Nella serata di giovedì 9 luglio, la nonna stava parcheggiando l'auto, su cu ... tg.la7.it

Un adolescente con in mano una bandiera bianca ucciso da un drone israeliani con un colpo alla testa e un altro al collo. Mentre usciva dalla propria casa. Un neonato colpito alla testa mentre veniva allattato al seno all’interno di una tenda. Una bambina di 9 x.com

Bimbo di 18 mesi muore investito dall'auto della nonna. Le urla strazianti: L'ho uccisoZERO BRANCO (TREVISO) - Un bambino di un anno e mezzo, di nome Simone Chelaru, è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia si è ... ilgazzettino.it