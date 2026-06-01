Un cartello bianco copre la figura di un toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, suscitando polemiche sui social. La figura è stata restaurata, ma alcuni utenti si sono soffermati sulla presenza di un dettaglio che rappresenta i testicoli, lasciando commenti critici. La scena si svolge in un contesto di discussione online riguardante il restauro e il rispetto per l’opera d’arte.

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Un cartello bianco ricopre una figura sul pavimento elegante di mosaico della Galleria Vittorio Emanuele II. L'area è transennata. Qualcuno passa, scatta una foto al volo o lancia una monetina. Altri si fermano incuriositi e si chiedono cosa stia succedendo. "Ma perché lo hanno coperto?", domanda un anziano in pantaloncini e canottiera, osservando la zona delimitata. Sotto quel pannello c'è il celebre toro della Galleria, il cui restauro è finito nelle ultime ore al centro di polemiche, ironie e commenti al vetriolo sui social dopo la pubblicazione delle immagini. A innescare il dibattito è stato l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha mostrato sui social le fotografie dell'intervento appena concluso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ma i testicoli dove sono?", sui social è polemica per il restauro del toro in Galleria a Milano

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Il TORO è diventato un bue: polemica per il restauro del mosaico in GALLERIA A MILANO

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