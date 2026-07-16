Dopo la seconda vittoria a Wimbledon, il tennista ha dichiarato di dedicare tutta la sua vita al sport. La frase sottolinea la sua ossessione per il tennis, che da bambino ha portato a diventare il numero uno al mondo. La sua dedizione si riflette nei risultati ottenuti, ma ora sembra voler andare oltre, puntando a vincere ancora di più. La sua frase è stata diffusa sui social e commentata da fan e addetti ai lavori.

“Sto dando la mia vita per il tennis”. La frase pronunciata da Jannik Sinner dopo la seconda vittoria a Wimbledon risuona ancora dopo giorni. Parole che raccontano bene la filosofia del numero 1 al mondo, fin da bambino per sua stessa ammissione “ossessionato dal tennis”. Ora però, i tanti sacrifici che da ragazzino ha dovuto affrontare per diventare il numero uno al mondo e cinque volte campione Slam cominciano a chiedere qualcosa indietro. Il campione altoatesino ha detto spesso di voler passare più tempo con gli affetti e le persone care siano esse la famiglia d’origine o la fidanzata Laila Hasanovic con cui trascorrerà le vacanze. Il tennis è la priorità e lo sarà ancora per diversi anni, ma non è più la sua unica ragione di vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il tennis non è più l'unica cosa che conta: la rivoluzione di Sinner per vincere ancora di più

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