L'allenatore ha guidato la squadra in diverse stagioni, ma non è riuscito a portarla almeno in finale di Champions League. Durante il suo periodo alla guida, le prestazioni della squadra si sono alternate tra risultati positivi e battute d'arresto. Molti esperti hanno analizzato le sue scelte tecniche e le partite più decisive, evidenziando alcune difficoltà nel raggiungere obiettivi fondamentali. La sua gestione è stata spesso oggetto di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Luciano Spalletti ha ragione: quella contro la Fiorentina non era la partita della vita. Semplicemente perché, per la Juve, lo sono tutte. Per definizione, statuto societario e storia. Bisogna iniziare da qui perché l’ossessione per la vittoria, cucita sulla maglia bianconera insieme allo stemma, può essere un peso: Spalletti ha ammesso che per molti giocatori la pressione è insostenibile, ma evidentemente lo è anche per lui, che qualche trofeo in bacheca ce l’ha ma senza aver mai maturato un rapporto così stretto con i successi. Per Spalletti l’impellenza di ottenerli è sempre stato un vestito troppo stretto, come dimostrato anche in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da "vincere è l'unica cosa che conta" a "Meno male che c'è l'Europa": le colpe di Spalletti nel flop Juve

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