Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni in cui il club ha puntato principalmente a ottenere la qualificazione in Champions League, ora sembra esserci uno spostamento di attenzione. La mancata partecipazione alla competizione europea rappresenta un’occasione per ripensare le strategie e la identità del team. La squadra ha storicamente centrato obiettivi legati al successo sul campo, ma con questa assenza si apre uno spazio per riconsiderare il percorso futuro. La stagione senza la Champions potrebbe portare a cambiamenti nelle priorità del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

alla juventus vincere non 232 pi249 l8217unica cosa che conta ma senza la champions 232 l8217occasione per ricostruire la sua vera identit224
© Calcionews24.com - Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Per la vincere è veramente lunica cosa che conta Chiediamolo al

Video Per la vincere è veramente lunica cosa che conta? Chiediamolo al

Sullo stesso argomento

Ezio Greggio cita Boniperti: «Vincere è l’unica cosa che conta. Bisogna andare in Champions. Sulla prestazione contro l’Atalanta…»di Francesco SpagnoloEzio Greggio attraverso i propri profili social ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Atalanta citando il...

"Vincere è l'unica cosa che conta": perché questa Juve è quanto di più lontano dal suo motto storicoLe ultime otto partite di campionato rappresentano per la Juve un momento fondamentale e per certi versi drammatico.

alla juventus alla juventus vincere nonCome con la Nazionale, così alla Juve: quando le delusioni sportive distruggono SpallettiLa sconfitta contro la Fiorentina, che ha fatto precipitare i bianconeri dal terzo al sesto posto, ha colpito duro il tecnico, che affronta in maniera totalizzante tutti gli aspetti della vita calcist ... gazzetta.it

Trevisani: La Juventus non sa vincere le partite che vanno vinte, non è ancora una grande squadra ma...Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato dei limiti della Juventus: Onestamente nessuno pensava che la Juventus potesse non vincere contro una squadra retrocessa, e non ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web