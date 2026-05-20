Dopo anni in cui il club ha puntato principalmente a ottenere la qualificazione in Champions League, ora sembra esserci uno spostamento di attenzione. La mancata partecipazione alla competizione europea rappresenta un’occasione per ripensare le strategie e la identità del team. La squadra ha storicamente centrato obiettivi legati al successo sul campo, ma con questa assenza si apre uno spazio per riconsiderare il percorso futuro. La stagione senza la Champions potrebbe portare a cambiamenti nelle priorità del club.

Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità

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