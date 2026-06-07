Pronostici vincente Mondiali 2026 | le previsioni del supercomputer Opta

Un supercomputer ha analizzato il tabellone del Mondiale 2026, previsto con 48 squadre, e ha stilato una lista delle 20 nazionali più accreditate a vincere il torneo. L’algoritmo, basato su dati e statistiche, ha fornito previsioni sui pronostici di successo. La classifica include le squadre considerate più probabili di ottenere il titolo, senza indicazioni sulla probabilità precisa di vittoria. I risultati sono stati resi pubblici come parte di un’analisi predittiva condotta dall’intelligenza artificiale.

Pronostici vincenti per il Mondiale a 48 squadre: l’intelligenza artificiale di Opta analizza il tabellone e stila la top 20 delle favorite al titolo. Neanche il tempo di archiviare le emozioni del campionato che è già tempo di dare il via ad un nuovo conto alla rovescia. Per gli appassionati di calcio, infatti, quella dell’ 11 giugno è senza dubbio una data da cerchiare in rosso sul calendario. Sarà quello, infatti, il giorno in cui avrà inizio il Mondiale di calcio 2026, un’edizione storica ed extralarge che già promette scintille. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per la prima volta vi prenderanno parte 48 nazioni, pronte a darsi battaglia in 104 partite sparse tra Stati Uniti, Messico e Canada, fino alla finalissima del 19 luglio a East Rutherford. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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