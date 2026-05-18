Nella finale di Amici 2026, andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie e il titolo assoluto. Per il circuito ballo, ha prevalso un concorrente, mentre nel circuito canto ha trionfato un altro giovane artista. Il vincitore assoluto di questa edizione è stato proclamato al termine della serata, con la conduttrice che ha annunciato i risultati davanti al pubblico presente in studio e a quello televisivo. La conduzione è stata affidata a Maria De Filippi.

Scopriamo chi ha vinto Amici 2026 nella finale andata in onda ieri sera, domenica 17 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di sfide, eliminazioni e performance al Serale, Maria De Filippi ha proclamato il vincitore del circuito canto, il vincitore del circuito ballo e incoronato il vincitore assoluto della venticinquesima edizione. Chi ha vinto Amici 2026, i concorrenti in finale A contendersi la vittoria finale erano Alessio, Emiliano, Nicola, Elena (già dichiarati finalisti) e uno tra Angie e Lorenzo, in bilico per l’ultimo posto disponibile. La prima eliminata è stata Angie. Dunque Lorenzo ha potuto accedere alla finalissima. Vincitore Amici 2026, circuito ballo A vincere il circuito ballo è Alessio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi ha vinto Amici 2026 nella finale di ieri sera, ecco il vincitore del circuito ballo, del circuito canto e il vincitore assoluto

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Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

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