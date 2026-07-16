Il super consorzio tutela 16 denominazioni

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consorzio che tutela 16 denominazioni di origine, tra cui quattro Docg, coinvolge circa 500 aziende associate. L’Istituto Marchigiano di Tutela Vini è l’unico in Italia a riunire così tante denominazioni sotto un’unica realtà.

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L’Istituto Marchigiano di Tutela vini (Imt) con circa 500 aziende associate per 16 denominazioni di origine – di cui 4 Docg – è una realtà unica in Italia nel suo genere. Oggi rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona e la maggioranza delle esportazioni di vino marchigiane. Con oltre 7.500 ettari tra le province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino e Fermo incide per il 45% sull’intera superficie vitata regionale. Gioco di squadra tra produttori e territorio, capacità di investire, ma anche forte identità territoriale e motivazione delle cantine a puntare sulla qualità come simbolo del Brand Marche per vincere le sfide della globalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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