L’Istituto Marchigiano di Tutela vini (Imt) con circa 500 aziende associate per 16 denominazioni di origine – di cui 4 Docg – è una realtà unica in Italia nel suo genere. Oggi rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona e la maggioranza delle esportazioni di vino marchigiane. Con oltre 7.500 ettari tra le province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino e Fermo incide per il 45% sull’intera superficie vitata regionale. Gioco di squadra tra produttori e territorio, capacità di investire, ma anche forte identità territoriale e motivazione delle cantine a puntare sulla qualità come simbolo del Brand Marche per vincere le sfide della globalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il super consorzio tutela 16 denominazioni

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ITALIA TV. Vini Carmignano, Fabrizio Pratesi, Pres. Consorzio

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